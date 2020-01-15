Ablasını ve eniştesini vuran polis memuru yakalandı

Isparta’da 17 Kasım 2019 tarihinde, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk, yaşadıkları evde polis olduğu öğrenilen U.D. isimli şahıs tarafından 3 ve 6 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde silahla vurularak öldürülmüştü.

U.D. ise olay yerinden kaçmış ve emniyet güçleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

EKİPLER YERİNİ TESPİT ETTİ

Emniyet güçleri, katil zanlısı polis memuru U.D.’nin yer değiştirerek Niğde ilinde olduğunu ve burada bir pansiyonda sahte kimlikle konakladığı bilgisi üzerine harekete geçti.

KISKIVRAK YAKALANDI

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, katil zanlısı U.D. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ ALETİ SİLAHA EL KOYULDU

Emniyet güçleri U.D. ile birlikte ayrıca, suç aleti silah ile birlikte ele geçirdiği fişeklere de el koydu. Isparta Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan U.D.’nin, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.