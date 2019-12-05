AB'nin yeni yönetiminden Türkiye'ye ilk ziyaret

Alman siyasetçi Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni AB Komisyonu resmen göreve başladı. Uzun süredir Türkiye ile Avrupa arasında devam eden Suriyeli göçmenler krizi yeni yönetime kaldı.

AB'nin 1 Aralık'ta göreve başlayan yeni Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve İçişleri Komiseri Ylva Johansson ilk resmi ziyaretlerini yarın Türkiye'ye yapacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Schinas ve Johansson Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

GÖÇLERE ENGEL OLUN DEMEYE GELİYORLAR

Avrupa Komisyonu heyetinin Ankara'daki temaslarında Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutları ile göç alanında iş birliği konularında görüş alışverişi yapılacak.

Açıklamada, "Schinas ve Johansson'un yeni görevleri çerçevesindeki ilk resmi ziyaretlerini AB'ye aday ülkemize yapmaları, AB'nin başta göç ve güvenlik olmak üzere ülkemizle yakın ilişki ve iş birliğine verdiği önemi teyit etmektedir." ifadesi yer aldı.