Abonelik tabanlı müzik hizmetleri yüzde 32 büyüdü

Son yıllarda popüler hale gelen müzik akış hizmetlerine olan talep artınca, birçok şirket kendi müzik abonelik servislerini başlatmıştı.

Spotify, Apple Music, YouTube Music ve Amazon Music gibi servisler, aylık abonelik ücreti ödeyen kullanıcılara müzik hizmeti sunarken, bu servislere olan talep de oldukça artış gösterdi.

Counterpoint Research, müzik akış pazazarının geçtiğimiz yıl yüzde 32 oranında büyüdüğünü açıkladı. Bu alandaki en büyük pazar payına sahip hizmetler ise şu şekilde:

358 MİLYON YENİ ABONE

Yapılan araştırmaya göre Spotify, Apple Music, YouTube Music ve Amazon Music gibi müzik abonelik hizmetleri, geçtiğimiz yıl 358 milyon yeni abone kazandı.

Ancak uzmanlar, koronavirüs nedeniyle 2020 yılı boyunca 92 milyon yeni abone ve yüzde 25'lik bir büyüme bekliyor.