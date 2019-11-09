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Abu Dabi’de otoparklara kutlu doğum haftasında ücret yok

BAE'lerine bağlı eyaletlerinden bir olan Abu Dabi'de Hz. Muhammed’in doğum günü için otoparklar ücretsiz oldu.

Haber Merkezi | 09.11.2019 - 18:19..
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Abu Dabi’de yer alan Entegre Taşımacılık Merkezi, Hz. Muhammed’in doğum günü vesilesiyle 10 Kasım Pazar günü 07: 59’a kadar otoparkların ücretsiz olacağını açıkladı.

İHLALLER İÇİN UYARILARDA BULUNDULAR

Merkez, ihlalleri önlemek için belirtilen alanlarda durma, araçların hareketini engellememe ve özel kişilere mahsus park yerlerine park yapmama konusunda uyarılarda bulundu.

Abu Dabi Emirliği’ndeki halk otobüsleri ve feribot seferleri için bir değişiklik olmayacak, resmi tatillerde ve cuma günleri boyunca normal programlarına göre çalışacak.

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