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AB'ye duvar örelim önerisi

Avrupa'nın etrafına duvar çekilmesini savunan bir makale yayınlayan Danimarkalı ünlü tarihçi, aksi takdirde artan nüfusun hükümetlere isyana kalkışacağını belirtti.

AA | 08.07.2019 - 23:11..
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AB'ye duvar örelim önerisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçle mücadele adı altında Meksika sınırına duvar çekme projesi büyük tartışma yaratırken, Danimarkalı tarih profesörü Uffe Østergaard, Avrupalı siyasi liderleri aynı yoldan gitmeye çağırdı.

"DUVAR ÇEKME ZAMANI GELDİ"

Avrupa Birliği'nin (AB) sınırlarına duvar çekmesinin zamanının geldiğini iddia eden Ostergaard, Avrupa'nın sınırlarını korumanın gereği olarak duvarın dört şerit dikenli tel, projektörler ve gözetleme kuleleriyle donatılması gerektiğini ileri sürdü.

AB'ye duvar örelim önerisi

"HÜKÜMETLERE KARŞI İSYANLARI BAŞLAR"

Bu yoldan gidilmezse Batı, Doğu ve Güney Avrupa arasında göçün idaresi konusunda birbiriyle çelişen görüşler yüzünden tez zamanda ayrılık yaşanacağını söyleyen profesör, şöyle yazdı:
"Sınırları korumak lazım, yoksa nüfus hükümete kadar isyan edecek."

AB'ye duvar örelim önerisi

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