AB'ye Türkiye önerisi: Mali yardımlar devam edilmeli

Avrupa Birliği'nde gündem yine Türkiye...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'nin, Türkiye'de yaşayan Suriyeli göçmenler için ödeme yapmaması halinde kapıları açacağız uyarısı ile ABD Başkanı Donald Trump'ın "Erdoğan isterse 4 milyon Suriyeli Avrupa'ya gider" sözleri birliği harekete geçirdi.

Euronews'ten Gülsüm Alan'ın haberine göre, insan hakları ihlalleri ve göçmen karşıtı tutumuyla gündeme gelen Macaristan'ın Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyeliği için aday gösterdiği Oliver Varhelyi üç saat boyunca Avrupa Parlamenterlerinin eleştirilerine ve sorularına maruz kaldı.

"YARDIMLAR KESİLİRSE BÖLGEDE HAREKET ALANIMIZ DARALIR"

Viktor Orban hükümetine yakınlığı ile bilinen Oliver Varhelyi, Türkiye'nin de tartışıldığı oturumda, "Türkiye'ye mali yardımları tamamen kesme taraftarı değilim zira Türk toplumuyla iletişim halinde olmamızı sağlıyor, yardımlar kesilirse bölgede hareket alanımız daralır" ifadelerini kullandı.



Varhelyi, Katılım Öncesi Mali Yardımların (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA) tamamen durdurulmasını talep edenler olduğunu ancak Avrupa Birliği'nin parasal desteğinin ülke haklarına yardım için kullanıldığını söyledi.

Varhelyi, "Yardımlar kesilirse Türk toplumundan çekilmiş oluruz. Diyalog sağlanamazsa hareket alanımız tamamen daralır." dedi.

"MÜZAKERELERİ DURDURMAK KOLAY DEĞİL"

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerinin donmuş vaziyette olduğunu hatırlatan Varhelyi, "Türkiye ile müzakerelerin tamamen durdurulup durdurulmaması komisyonun tek başına karar verebileceği bir konu değil. Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nda tartışılması gereken bir konu. 80 milyon nüfuslu bir komşu ülke Türkiye, bu konuyu dikkate almak durumundayız." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR HÜKÜMET ÇALIŞMALARIMA MÜDAHALE EDEMEZ"

Bazı parlamenterler "Türkiye'nin son yıllarda birçok uluslararası kuralları ciddi anlamda ihlal ettiği" görüşünü dile getirerek Varhelyi'nin Ankara'yı destekleyen Orban hükümetinden etkilenmeyeceğini ispatlanmasını talep etti.

Varhelyi ise daha önce dört yıl boyunca bağımsız bir şekilde Avrupa Kurumları için çalıştığını belirterek hiçbir hükümetin müdahalesine izin vermeyeceğini, AB kurallarını harfiyen yerine getireceğini dile getirdi.



Bu arada oturumda bir Avrupa Parlamenteri Batı Balkan ülkelerinden binlerce kişinin Türkiye'ye yerleştiğini belirterek Avrupa Birliği'nin beyin göçünden dolayı bu duruma çözüm üretmesi gerektiğini ifade etti.

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