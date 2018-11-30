Aç ayı askeri üs bölgesine girdi Mehmetçik doyurdu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı’nda kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan ayı, askeri üs bölgesine girdi. Ayı, Mehmetçiğin kendisine ekmek ve konserve vermesinden sonra bölgeden ayrıldı.

Kato Dağı’nda etkisini gösteren kar yağışı hayatı felç etti. Yüksek kesimlerde kar kalındığı 1 metreyi bulurken, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının imdadına Mehmetçik yetişti.

Güvenlik güçleri, yiyecek aramak için tel örgülerden geçerek, üs bölgesine giren ayıya ekmek ve konserve verdi. Mehmetçik, daha sonra karnını doyuran ayının yaşam alanına dönmesi için de yardımcı oldu.

Aç kalan ayı Mehmetçiğe sığındı VİDEO