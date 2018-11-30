taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2358
Euro
5.9319
Altın
1219.3
Borsa
95416.03
Gram Altın
205.377

Aç ayı askeri üs bölgesine girdi Mehmetçik doyurdu

Şırnak'ta yiyecek bulamayan ayı, askeri üs bölgeye girdi.

İHA | 30.11.2018 - 18:04..
  1. Haberler
  2. Gündem

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı’nda kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan ayı, askeri üs bölgesine girdi. Ayı, Mehmetçiğin kendisine ekmek ve konserve vermesinden sonra bölgeden ayrıldı.

Kato Dağı’nda etkisini gösteren kar yağışı hayatı felç etti. Yüksek kesimlerde kar kalındığı 1 metreyi bulurken, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının imdadına Mehmetçik yetişti.

Güvenlik güçleri, yiyecek aramak için tel örgülerden geçerek, üs bölgesine giren ayıya ekmek ve konserve verdi. Mehmetçik, daha sonra karnını doyuran ayının yaşam alanına dönmesi için de yardımcı oldu.

Aç kalan ayı Mehmetçiğe sığındı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yalova'da deprem

Yalova'da deprem

243
Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

71
2019'da zam oranları belli oldu

2019'da zam oranları belli oldu

455
Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

51
2019 yılı MTV tablosu

2019 yılı MTV tablosu

139
Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

395
TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir