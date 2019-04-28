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Aç kalan Akbaşlı Kartal şehir merkezine indi

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde aç kalan Akbaşlı Kartal, yiyecek bulabilmek için yerleşim yerlerine indi.

İHA | 28.04.2019 - 11:22..
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Bu yıl yoğun geçen kış mevsimi, insanları olduğu kadar yaban hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile bazı STK’lar zaman zaman doğaya yem bırakarak yaban hayvanlara yem desteği verdiler.

Aç kalan Akbaşlı Kartal şehir merkezine indi

YEMEK BULMAK İÇİN ŞEHRE İNDİ

Doğal ortamda yaşayan ve toplu yaşam alanlarında ender görülen Akbaşlı Kartal Çukurca ilçe merkezine inerek devlet hastanesi civarda bulunan alanlarda kendine yemek aradı. İlçe sakinleri tarafından görüntülenen Akbaşlı Kartal, bölgede bulduğu yiyeceği aldıktan bir süre sonra gözden kayboldu.

Aç kalan Akbaşlı Kartal şehir merkezine indi

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