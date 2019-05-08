Aç kalan bozayı iftar saatinde mahalleye indi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kent merkezine inen bozayı yavrusu, çöp konteynerlerinde karnını doyurmaya çalıştı.

FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKTİLER

Bunu gören vatandaşlar cep telefonlarıyla bozayı yavrusuyla öz çekim yaptı, fotoğrafını çekti. Bazı vatandaşlar da evlerinin balkonundan fotoğraf ve video çekimi yaptı.

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'ÇOK YAKLAŞMAYIN' UYARISI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerini arayarak ayı yavrusunun bölgeden uzaklaştırmasını istedi ve yavrunun yanına çok yaklaşmamaları için vatandaşları uyardı.

GÖZLERİNE İNANAMADI

Vatandaşlardan Nurettin İstik, ayıların gündüz saatlerinde ilçe merkezine geldiklerini belirterek, "Şu anda ayı İnönü Mahallesi Ortaokul Caddesi'nde çöp yiyor, inanılır gibi değil." dedi.

KARNINI DOYURDUP GİTTİ

Çocuklar da ilk defa bozayı gördüklerini söyledi. Karnını doyuran bozayı yavrusu daha sonra mahallenin yakınındaki ormanlık alana gitti.