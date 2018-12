Aç kalan kuşlara sahip çıkan adam: 1 ton yem alıyorum

Van’da 17 yıl önce buğday pazarında beslenen binlerce güvercin, pazarın yıktırılmasıyla kışın yiyecek bulmakta sıkıntı çekiyor. Aç kalan bir kısım güvercine çevre esnafı sahip çıkarken, bir kısım güvercine ise Van Kalesi civarında ikamet eden Abdullah Çelebi isimli vatandaş sahip çıktı.

MAYIS AYINA KADAR EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Kış mevsiminde aç kalan yüzlerce güvercine sahip çıkan Çelebi, mayıs ayına kadar kuşlara ev sahipliği yapıyor. Her sabah gün ağarmadan önce bahçesinde kuşlara yem bırakan Çelebi, güneşin doğuşuyla birlikte gelen misafirlerini büyük bir keyifle izliyor.

"6 YILDIR KUŞLARI BESLİYORUM"

Abdullah Çelebi, aç kalan kuşlara 6 yıldan bu yana sahip çıktığını belirtti. Kuşlar için her yaz mevsiminde bir ton yem aldığını ifade eden Çelebi, “Daha öncesinde Ahmed-i Hani Parkı’nın bulunduğu alanın yerinde buğday pazarı vardı. Van’ın bütün esnafı oradaydı. Buğday yiyen kuşlar da oraya alıştılar. Ben de o parka gidip kuşlara yem veriyordum. Daha sonra oraya gitmeme gerek yok diye düşündüm. Kuşları bizim buraya alıştırdım. 6 yıldır buraya buğday döküyorum. Şimdi de sürekli buraya geliyorlar. Her yaz ayında bir ton buğday alıyorum. Her gün buğdayı serperim. Kuşlar da sabah buğdayı yiyip giderler” dedi.



"YEMLERİ GECE SERPİYORUM"

Kuşların korkup rahatsız olmaması için geceden veya gün ağarmadan yem döktüğüne dikkat çeken Çelebi, “Yemlerini gece serpiyorum ki sabah korkmasınlar. Kuşlar da alıştığı için burada buğdayın olacağını biliyorlar. Buğdayla birlikte kuşlar için su da bırakıyorum” diye konuştu.

"POŞETLERİN AĞZINI KAPATMAYIN"

Vatandaşın yemek atıklarını döktükleri poşetlerin ağzını bağlamaması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunan Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekmek parçaları ve yemek atıklarını hayvanlar için ayrı bırakılması lazım. Böyle yapıldığı zaman her tür hayvan faydalanır. Poşetlerin ağzı bağlanarak çöpe atılmaması lazım. Herkes poşetlerin ağzını kapatırsa onlar da aç kalırlar.”