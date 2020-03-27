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Aç kalarak şehre inen tilkiyi polis ekipleri besledi

Kastamonu’da şehre kadar inen tilkiyi, polis ekipleri marketten aldıkları yiyeceklerle beslerken o anlar kameraya yansıdı.

İHA | 27.03.2020 - 15:24..
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Kastamonu’nun Küre ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan ve yavru olduğu düşünülen tilki, kent merkezine kadar indi.

TİLKİLERİN KARNINI POLİS DOYURDU

İlçe merkezinde devriye atan polis ekipleri, kent merkezine kadar inen tilkiyi fark etti. Polis ekipleri, aç kalan tilkiyi beslemek için marketten yiyecek aldı.

Tilkiyi yanlarına çağıran polis ekipleri, aldıkları yiyeceklerden tilkiye vererek besledi. Kendisine atılan yiyecekleri yiyen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.

Aç kalarak şehre kadar inen tilkiyi polis ekipleri besledi

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