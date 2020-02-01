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Aç kaldıkça kasaba gidip et isteyen köpek

Sivas’ta sahipsiz bir köpek, kasap dükkanının kapısını patisiyle açarak açlığını haber veriyor.

İHA | 01.02.2020 - 12:47..
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Her sabah saat 10.00 sularında Sivas’ın Zara ilçesindeki kasap dükkanının önüne gelen sahipsiz bir köpek, patisiyle kapıyı açarak, dükkan sahibinden yiyecek istiyor.

KAPIYI AÇIYOR, İÇERİYE GİRMİYOR

Konu hakkında açıklama yapan iş yeri sahibi Furkan Eser (18), “Köpeğimiz sokak hayvanıdır. Doğumdan 15 gün önce dükkanımıza geldi. Ayağıyla kapıyı açarak, bize açlığını belirtti. Kapıyı açıyor fakat içeri girmiyor.” dedi.

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Köpeğin kapıyı patisiyle açtıktan sonra dışarıda beklediğini söyleyen Eser, “Biz de köpeğimizin karnını doyurduk. Köpek doyduktan sonra bu durumu artık gündelik haline getirdi. 15-20 gündür her sabah saat 10.00 ile 11.00 arasında kapıyı patisiyle açarak, bize geldiğini haber veriyor. Biz de karnını doyuruyoruz.” diye konuştu.

Aç kaldıkça kasaba gidip et isteyen köpek

Aç kaldıkça kasaba gidip et isteyen köpek

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