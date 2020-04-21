Acarlar Mahallesinde yaşayan 5 kişide korona virüsü tespit edilmesinin ardından, bu kişi ve temas ettikleri yakınlarına ait 22 ikamet dün geceden itibaren karantinaya alınmıştı.

Aydın'da karantinadaki evlere foto-kapanlı önlem

22 EVİN OLDUĞU CADDE VE SOKAKLARA FOTO-KAPAN

Yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı yerleşim yerinde, tüm mahallenin karantina alınması yerine bazı cadde ve sokakların denetim altında tutulacağı ve foto kapan uygulaması gerçekleştirileceği belirtildi.

VAKA SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Bugün aile fertlerine yapılan iki testin daha pozitif çıkmasıyla, korona virisü vaka sayısı 7’ye yükseldi. Mahallede denetim ve kontrollerin devam edeceğini belirten yetkililer, gelişmelere göre yeni tedbir ve kararların alınacağını belirtti.