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Turgutreis yangın sonrası görüntülendi

Geceden sabah saatlerine kadar süren yangında, acı bilanço gün ağarınca ortaya çıktı.

İHA | 16.09.2019 - 13:13..
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Turgutreis Karabağ Bayrak Tepe mevkisinde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otluk ve makilik alanda başlayan yangın, kısa süre içinde geniş bir alana yayıldı. Yangının ihbar edilmesi üzerine Turgutreis’in yanı sıra Bodrum’un diğer mahallelerinden, çok sayıda itfaiye ekibi yangın yerine sevk edildi.

VATANDAŞ TEDİRGİN OLDU

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Söndürme çalışmalarına AKUT Bodrum ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri de destek verdi. Kimi vatandaşlar söndürme çalışmalarını, endişeli gözlerle takip etti.

ZORLUKLA SÖNDÜRÜLDÜ

Ekipler, arazinin sarp olması nedeniyle yangına müdahale etmekte zaman zaman zorluk yaşadı. Alevler; Turgutreis, Gümüşlük, Akyarlar, İslamhaneleri mahallelerinden görüldü.

Turgutreis yangın sonrası görüntülendi

10 HEKTAR KÜL OLDU

Sabahın ilk ışıklarıyla 1 yangın helikopteri, bölgede söndürme çalışması yaptı. Gece 23.00’te başlayan yangın, sabah 07.00’de kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede, acı bilanço gün ağarınca ortaya çıktı. Geniş bir alanda etkili olan alevler, 10 hektarlık alanı kül etti.


Turgutreis yangın sonrası görüntülendi


Turgutreis yangın sonrası görüntülendi

Turgutreis yangın sonrası görüntülendi

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