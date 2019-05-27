Acı kayısı çekirdeği kanser hücrelerini önlüyor

Kayısının faydaları saymakla bitmiyor.

Hem ham hem de güneşe çıkarılmış hali, sağlığa bir hayli iyi geliyor.

Sadece kayısı değil içerisinde bulunan çekirdek de bir o kadar faydalı. Ama bu çekirdeğin acı olanı adeta derde deva…

HASARLARI GİDERİCİ ÖZELLİK

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da acı kayısının bu özelliğini ortaya çıkartan ekibin başındaki isim olarak tüm detayları anlattı.

Acı kayısı çekirdeği kanser hücreleri önlüyor YouTube'dan İZLE

Malatya bu işe öncülük edecek ve oradaki Kayısı Araştırma ve Ürün Geliştirme Merkezi’nde tesisler kurulacak. Tesislerde de acı kayısı çekirdeği ekstresi üretilip, piyasaya sunulacak.

Acı kayısı çekirdeği kanser hücreleri önlüyor VİDEO