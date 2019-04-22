Acı kayısı çekirdeği kansere birebir etki ediyor

Acı kayısı çekirdeği ve amigdali kanserli hücreleri öldürüyor, sağlıklı hücreleri ise yeniliyor.

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi bu önemli çalışmaya uzun zaman önce imza attı.

KOBAYLAR ÜZERİNDE DENENDİ

Deney hayvanları üzerinde acı kayısı çekirdeğini değişik oranlarda denendi.

Çalışma sonucunda acı kayısı çekirdeğinin özellikle kanser hücrelerini olumlu yönde etkilediği, kanserli hücreleri öldürdüğü, diğer taraftan da sağlıklı hücreleri yenilediği görüldü.

Kobaylar, acı kayısı çekirdeğinde yüzde 6 oranında bulunan amigdalinle de beslendi. Ağrı kesici özelliği olan ve özellikle diyabet hastalarında kullanılan amigdalin, kanseri artıran enzimleri azalttı.

ÇALIŞMA İLGİYLE TAKİP EDİLİYOR

Bu çalışma İstanbul'da düzenlenen Dünya Laboratuvar Kongresi'nde de büyük ilgi gördü.

Dünya literatüründe daha önce hiçbir şekilde denenmeyen çalışmada, zehirli olan acı kayısı çekirdeğinin aynı zamanda ağrı kesici özelliği sahip olması, kanser ağrılarını dindirmesi ve hatta oluşturduğu hasarı gidermesi açısından tüm dikkatleri üzerine çekti.

Çin, İtalya ve Fransa amigdal için acı kayısı çekirdeğini Türkiye'den ihraç ederken, ABD ve Meksika ise amigdali acı bademden elde ediyor.

VAHAP MUNYAR YAZDI

Öte yandan Malatyalı olan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar da köşesinde bu çalışmayı paylaştı. Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut'tan bir kitap aldığını ve kitabın içeriğinde acı kayısı çekirdeği ile ilgili önemli bilgiler aktarıldığını dile getiren Munyar, kitabın detaylarını "Acı kayısı çekirdeği kanseri öldürür mü" başlıklı yazısında anlattı.