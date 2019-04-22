taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8419
Euro
6.5701
Altın
1279.1
Borsa
96140.32
Gram Altın
240.266

Acı kayısı çekirdeği kansere birebir etki ediyor

Kayısının acı çekirdeğinin, kanser hücrelerini olumlu yönde etkilediği, o hücreleri öldürdüğü ve sağlıklı hücreleri yenilediği görüldü.

Haber Merkezi | 22.04.2019 - 11:57..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Acı kayısı çekirdeği ve amigdali kanserli hücreleri öldürüyor, sağlıklı hücreleri ise yeniliyor.

Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi bu önemli çalışmaya uzun zaman önce imza attı.

KOBAYLAR ÜZERİNDE DENENDİ

Deney hayvanları üzerinde acı kayısı çekirdeğini değişik oranlarda denendi.

Çalışma sonucunda acı kayısı çekirdeğinin özellikle kanser hücrelerini olumlu yönde etkilediği, kanserli hücreleri öldürdüğü, diğer taraftan da sağlıklı hücreleri yenilediği görüldü.

Acı kayısı çekirdeği kansere birebir etki ediyor

Kobaylar, acı kayısı çekirdeğinde yüzde 6 oranında bulunan amigdalinle de beslendi. Ağrı kesici özelliği olan ve özellikle diyabet hastalarında kullanılan amigdalin, kanseri artıran enzimleri azalttı.

ÇALIŞMA İLGİYLE TAKİP EDİLİYOR

Bu çalışma İstanbul'da düzenlenen Dünya Laboratuvar Kongresi'nde de büyük ilgi gördü.

Dünya literatüründe daha önce hiçbir şekilde denenmeyen çalışmada, zehirli olan acı kayısı çekirdeğinin aynı zamanda ağrı kesici özelliği sahip olması, kanser ağrılarını dindirmesi ve hatta oluşturduğu hasarı gidermesi açısından tüm dikkatleri üzerine çekti.

Acı kayısı çekirdeği kansere birebir etki ediyor

Çin, İtalya ve Fransa amigdal için acı kayısı çekirdeğini Türkiye'den ihraç ederken, ABD ve Meksika ise amigdali acı bademden elde ediyor.

VAHAP MUNYAR YAZDI

Öte yandan Malatyalı olan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar da köşesinde bu çalışmayı paylaştı. Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut'tan bir kitap aldığını ve kitabın içeriğinde acı kayısı çekirdeği ile ilgili önemli bilgiler aktarıldığını dile getiren Munyar, kitabın detaylarını "Acı kayısı çekirdeği kanseri öldürür mü" başlıklı yazısında anlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

108
Sıla-Ahmet Kural davasında 2. duruşma

Sıla-Ahmet Kural davasında 2. duruşma

149
Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi olayları anlattı

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi olayları anlattı

158
Halde fiyatlar düşecek

Halde fiyatlar düşecek

135
Kılıçdaroğlu'na saldıranlar yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldıranlar yakalandı

338
Sincar'da yakalanan 4 terörist Türkiye'ye getirildi

Sincar'da yakalanan 4 terörist Türkiye'ye getirildi

73
İsrailli bakanın nefret dolu sözleri

İsrailli bakanın nefret dolu sözleri

200
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir