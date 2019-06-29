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Acıbadem'de saniyeler içerisinde motosiklet çaldılar

Motosikletli iki hırsız, apartmanın önünde park halinde olan motosikleti, kilidini saniyeler içerisinde kırarak çaldılar.

İHA | 29.06.2019 - 09:33..
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İstanbul Acıbadem Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde gece vakitlerinde motosikletli iki hırsız, bir apartmanın önünde park halinde olan motosikleti gözlerine kestirerek harekete geçtiler.

ÇALDIKLARI MOTOSİKLETE BİNEREK KAÇTILAR

Hırsızlardan biri çalacakları motosikleti park halinde bulunduğu yerden hareket ettirerek sokağa doğru getirdi. Ardında diğer hırsız, motosikletin kilidini saniyeler içerisinde kırdı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen hırsızlardan biri geldikleri motosiklet ile, diğeri de çaldıkları motosiklet ile olay yerinden hızla uzaklaştı.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletli iki hırsız park halindeki motosikleti yerinden hareket ettiriyor, hırsızlar motosikletin kilidini saniyeler içerisinde kırıyorlar ve motosikleti çalıyorlar.

Acıbadem'de saniyeler içerisinde motosiklet çaldılar

Acıbadem'de saniyeler içerisinde motosiklet çaldılar

Acıbadem'de saniyeler içerisinde motosiklet çaldılar

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