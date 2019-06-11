Açık oturum nedir

Son günlerde gündemde olan Cumhur İttifakı Adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanacak tartışma programına herkes kilitlendi.

RADYO VE TELEVİZYON DA OLUR

Açık otorumlar herkesin karşısında olduğu gibi, televizyon radyo gibi iletişim araçlarında da olabiliyor. Alanlarında uzman kişilerin karşı karşıya geldiği ve bir kişinin oturumu yönetmesiyle olur.

HERKESE AÇIKTIR

Adından da anlaşılacağı üzere toplumun her kesimine açık olan açık oturumlarlar, kalabalık izleyici topluluğu karşısında olur.

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın 16 Haziran Pazar günü saat 21'de bağımsız bir ortamda ve televizyonların canlı olarak yayınlayacakları seçim tartışması bir nevi açık oturumdur.