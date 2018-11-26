Açık Toplum Vakfı, faaliyetlerine son veriyor

Milyarder iş adamı George Soros’un kurduğu Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu, Vakıf senedinin 16. Maddesi uyarınca Mütevelli Heyeti’ne vakfın tüm faaliyetlerini sonlandırmayı teklif etmiştir” denildi.

"ÖLÇÜSÜZ SPEKÜLASYONLAR VAKFIN FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRMEYİ İMKANSIZ KILDI"

Aynı açıklamada “Mütevelli Heyeti’nin vakıf hakkında medyada yer alan asılsız iddia ve ölçüsüz spekülasyonlarının yoğunlaşmasının vakfın faaliyetlerini sürdürmeyi imkansız kıldığı düşüncesiyle bu teklifi onaylamıştır” denildi.

Milyarder iş adamı George Soros, Gezi olaylarını finanse eden başaktör olarak biliniyordu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde yaptığı bir konuşmada şunları söylemişti:

“Gezici vandalları yücelten, bunun üzerinden bizi itham eden zırvalar beyan etmiş. Düşünebiliyor musun? (İş adamı Osman Kavala’yı kastederek) Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi. Şu anda içerde. Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros. Bu adam dünyada milletleri bölmek, parçalamakla adeta birilerini görevlendiren, parası bol ve bu paraları da bu şekilde tüketen birisidir. Türkiye’deki temsilcisi de babadan zengin ve bu imkanlarını da bu ülkeyi parçalayıp bölen; işte bu özellikle terör eylemlerine karşı her türlü bu noktada desteği veren kişi. Şimdi içeride. Suçu olmayan, herhangi bir şeye karışmamış olanı niçin kalksın da bizim yargımız içeri alsın?”