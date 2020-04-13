Acil olmayan ameliyatlara erteleme kararı geldi

Korona hastası olsun olmasın, acil olmayan tüm ameliyatların ertelenmesine karar verildi.

Sağlık Bakanlığı, tüm acil cerrahiler için hasta hazırlığının nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılarıyla sıraladı.

ACİL DEĞİLSE AMELİYAT İPTAL

Kovid-19 Acil Anestezi Yönetimi’ne göre, hastaların servisten getirilme sürecinde hastaya tıbbi maske takılacak. Anestezi ve cerrahi girişim, hastada korona tanısı ya da şüphesi var ise acil olmayan cerrahiler iptal edilecek veya ertelenecek.

ACİL İSE DOĞRUDAN AMELİYATA

Korona pozitif veya olası vakalarda acil cerrahiler için hastalar, direkt ameliyathane odasına alınacak, Korona için ayrılmış bir ameliyathane yoksa veya hastanın korona olduğu öğrenilirse, hasta çıktıktan sonra rutin temizlik yapılacak ve varsa temaslı takibi yapılacak.

BASINÇLI ODALAR

Korona hastaları için ayrılmış ameliyathaneler, negatif basınç sistemleri ile havalandırılacak. Korona hastası cerrahi sonrasında stabilse doğrudan negatif basınçlı odalara alınabilecek.