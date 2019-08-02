Acil tıp teknisyeninin şüpheli ölümü araştırılıyor

Kütahya Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan 25 yaşındaki Esra Taşkın, nöbetten çıktıktan sonra ilçeye bağlı Akdağ beldesi Kınık Mahallesi'ndeki anne ve babasıyla birlikte kaldığı evine gitti.

SERUMA GRİP İLACI KATTIĞINI SÖYLEDİ

Annesi Sema Taşkın'a grip olduğunu ve koluna takılı olan serumun içerisine grip ilacı ile vitamin ilave ettiğini söyleyen Esra Taşkın, uyumak için odasına gitti. Bir süre sonra Sema Taşkın, kızını kontrol etmek için odaya girdi. Kızını uyandıramayan Sema Taşkın, sağlık ekiplerine haber verdi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Gelen sağlık ekibi, Taşkın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Esra Taşkın'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından yaklaşık bir yıldır görev yaptığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Taşkın'ın kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.