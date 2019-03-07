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Acilde liseli kızdan neşterli dehşet

Adana'da sağlık meslek lisesi öğrencisi iki kızın sosyal medya tartışması yüz yüze kavgaya dönüşünce, kızlardan biri diğerini neşterle kesti.

İHA | 07.03.2019 - 08:50..
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Sağlık meslek lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Ç.A. ile 19 yaşındaki Ü.N.Ü., bir süre önce Instagram üzerinden canlı yayın yaparken, birbirlerinin canlı yayınını sabote etme yüzünden sosyal medya üzerinden tartışıp kavga etti.

"GEL GÖRÜŞELİM"

Kız öğrencilerden Ü.N.Ü., diğer öğrenciye sosyal medyadan mesaj göndererek, nerede olduğunu söyleyip yanına gelmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine Ç.A. da Yüreğir Devlet Hastanesi'nde staj yaptığını yazarak, "Gel burada görüşelim." dedi.

Bir süre sonra Ü.N.Ü., hastanenin acil servisine geldi. Kız öğrenciler burada tartışmaya başladı. Kız öğrencilerin tartışması kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ü.N.Ü., Ç.A.'ya tokat attı. Bunun üzerine Ç.A. yanında bulunan neşteri çıkartarak Ü.N.Ü.'nün yüzünü, elini ve vücudunun değişik yerlerini kesti. Daha sonra da olay yerinden kaçtı.

Acilde liseli kızdan neşterli dehşet

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ü.N.Ü.'ye ise acil serviste müdahale edildi. Yaralanan Ü.N.Ü., daha sonra da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ç.A. ise polis merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kız öğrencinin yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Burada ifadesi alınan kız çocuğu, daha sonra adliyeye sevk edildi.

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