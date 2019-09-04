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Acılı aileler gerçekleri HDP'nin yüzüne çarptı

PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklar için HDP önünde oturma eylemi yapanlardan bir ses yükseldi: Başlarım sizin Kürdistan davanıza...

Haber Merkezi | 04.09.2019 - 09:43..
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Acılı aileler gerçekleri HDP'nin yüzüne çarptı

Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde başlayan annelerin oturma eylemine; her geçen gün yeni anneler, aileler katılıyor.

Dün, oturma eylemini sürdüren annelerden Fevziye Çetinkaya; tepkisini göstererek HDP binasına taş attı. Bunun üzerine tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Çetinkaya Ailesi'nden Aysel Bozkurt'un, HDP'ye yönelik söylediği sözler tüm Türkiye'de yankılandı.

"FAKİR FUKARANIN ÇOCUĞU DAĞA..."

Bozkurt, şunları söyledi: "Diyarbakır'da genç bırakmadınız genç. Ya cezaevinde ya toprağın altında. Başlarım sizin Kürdistan davanıza. Sizin çocuğunuz dağa gitsin kıyameti koparırsınız. Senin oğlun hangi özel okulda okuyor? Sen bunu desene. Fakir fukaranın çocuğu dağa, bunlar koltuklarda. Alıştınız insanları dağa göndermeye. Vermiyoruz, size verecek çocuğumuz yok."

Çocuğu dağa kaçırılan aileler isyan etti VİDEO

Acılı aileler gerçekleri HDP'nin yüzüne çarptı

Acılı aileler gerçekleri HDP'nin yüzüne çarptı


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