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Açlık grevi yapan HDP'lilere operasyon

Diyarbakır'da güvenlik güçleri tarafından HDP il binasına düzenlenen operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.

İHA | 09.03.2019 - 07:16..
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Geçtiğimiz haftalarda bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi eylemine başlayan HDP’li milletvekili Leyla Güven’e destek veren aralarında HDP Diyarbakır milletvekillerinin de bulunduğu 10 kişi, HDP Diyarbakır il binasında açlık grevine başladı.

Açlık grevi yapan HDP'lilere operasyon

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Akşam saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan parti binasına girmek istedi. Milletvekillerinin engellemeleri ile karşılaşan polis, parti binasının kapısını kırarak içeri girdi. Operasyonda, açlık grevi başlatan 10 kişiden 7’si gözaltına alındı. Polis, şahısları arabalara bindirerek Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Polislerin bina içinde bulunan afişleri de topladığı görüldü.

Açlık grevi yapan HDP'lilere operasyon

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