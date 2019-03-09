Açlık grevi yapan HDP'lilere operasyon

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otelde bulunan yerli ve yabancı 80 turist panikle kendilerini dışarı attı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kadınların belediyelerde daha fazla söz sahibi olmaları için gayret göstereceğini söyledi.

Çin'de bir kadın, sınavdan 95 almadığı için 12 yaşındaki oğlunu dövdükten sonra otoyolda terk etti.

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AFAD'ın Özge Abla'sı 24 saat tetikte

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü olarak görev yapan Özge Aktaş Panta, doğal afetlere anında müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat teyakkuz halinde.