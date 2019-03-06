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Açlıkla mücadele için aileler çocuklarını satıyor

Yardım kuruluşu Oxfam'ın çalışanları, Yemen'de bazı çaresiz ebeveynlerin, diğer aile üyelerinin kurtulması için tek yol olduğuna inanarak kızlarını çocuk gelin olarak sattıklarını anlattı.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 21:43..
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S.Arabistan liderliğindeki koalisyonun Mart 2015'ten beri saldırdığı Yemen'de sivil katliamları, altyapının çöküşü, beraberinde açlık krizi ve salgın hastalıkları getirirken, soykırım düzeyine varan duruma uluslararası toplum hala seyirci.

3 YAŞINDA KIZ ÇOCUKLARI BİLE SATILIYOR

RT'ye konuşan uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın çalışanları, bazı çaresiz ebeveynlerin, diğer aile üyelerinin hayatta kalması için tek yol olduğuna inanarak kızlarını çocuk gelin olarak sattıklarını anlattı. Buna göre, ailenin geri kalanının hayatta kalacağı umuduyla çocuk gelin olarak verilen kızlar arasında 3 yaşında olanlar bile var.

BUNU KURTULUŞ YOLU OLARAK GÖRÜYORLAR

Çocuk gelin veren ailenin karşılığında aldığı parayla, yiyecek ve barınak edinmeye çalıştığı belirtildi.
Oxfam'ın Yemen Direktörü Muhsin Siddiquey RT'ye şunları söyledi:
"Bunun tek yol olduğunu düşünüyorlar. Karşılığında aldıkları başlık parasıyla tüm aileyi ve diğer akrabaları korumaya çalışıyorlar."

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