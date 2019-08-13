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Acun Ilıcalı: Emre Belözoğlu kitap diye okutulmalı

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uzun bir süre sonra yeniden Fenerbahçe'de top koşturmaya başlayan Emre Belözoğlu'na övgü dolu sözlerde bulundu.

Haber Merkezi | 13.08.2019 - 12:06..
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dostlarıyla çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Acun Ilıcalı: Emre Belözoğlu kitap diye okutulmalı

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan ve takımına destek olmak için elinden gelen her şeyi yapan Acun Ilıcalı, bu defa uzun bir aradan sonra yeniden Fenerbahçede top koşturmaya başlayan Emre Belözoğlu ile çekilmiş karesini sayfasında yayınladı.

"ABİ KARDEŞ GİBİYİZ"

Ilıcalı, paylaştığı fotoğraf için; “Emre Belözoğlu… 20 yıldır abi kardeş gibiyiz, 20 yıldır futbol oynuyor ve kariyerinin en güzel zamanlarını yaşıyor… Kitap diye okutulması lazım” yazdı.

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