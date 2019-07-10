Acun Ilıcalı mal varlığını açıkladı

Medya patronu Acun ılıcalı, Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu 'Sabah Sohbeti' programına konuk oldu. Ilıcalı, hayatı ile ilgili merak edilenleri canlı yayında tek tek anlattı.

"BİR KADIN ÇANTASI YAPAR"

Sözlerine siyah tişört takıntısından başlayan Ilıcalı, ilginç bir hesap ortaya çıkardı. Ilıcalı, "500 tane tişörtüm vardır. Terlik 30-40 tanedir. Benim tişörtlerle, terlikleri toplasan bir kadın çantası yapar." dedi.

"UÇAĞIM, TEKNEM, MOTORUM VAR"

Amerika, Dominik ve Türkiye'de 3 tane sürat teknesi olduğunu dile getiren Ilıcalı, hız tutkusunu ise şu şekilde açıkladı:

"Uçağım var. Amerika'da, Dominik'te ve Türkiye'de 3 tane sürat teknem var. 12 tane motorum var. 2 tane yatım var. Ben, bir şeyden zevk aldığım için bir şey alan biriyim. Sürat teknesinin üzerinde 20-25 saat durabilirsin. Biz geçen yıl 100 saat durmuşuz. Dün Bodrum'dan Çeşme'ye geldim. 50 dakika sürdü. 140 mile çıktık. Deniz yumuşadı bir an. Yaşayan bilir o anı. Sürate karşı bir zevkim var. Denizde çok kazam yok."





Kazancıyla çocuklarının geleceğini garanti altına aldığını belirten Ilıcalı, hız yaparken onun rahatlığı ile hareket ettiğini söyledi.

"SHOW TV'DEN 100 MİLYON LİRA ALACAĞIM VARDI"

TV8'i 70 milyon dolara satın aldığını aktaran Ilıcalı, "Ben TV8'i zamanında 70 milyon dolara aldım. Önemli bir yatırımdı. Kanalı aldığımda ortalaması 1 share'di. 70 milyon doları nasıl kazandığımı merak ediyorsan, 10 yıl birinci oldum. Bırakın da o kadar birikimim olsun. 70 milyon doların bir kısmını kredi, bir kısmını nakit verdim. Show TV'den 100 milyon alacağım vardı. 4 sene bana para ödeyemediler. Benim bankalara 50 milyon borcum vardı. Show TV batsaydı, 7 senede 700 kere birinci olup, -50 milyonla ortada kalacaktım. Sonra TMSF el koydu. Zerre gerilim yaşadıysam Acun değilim. Allah beni böyle yaratmış galiba. 'Onu satarız, bunu koyarız, borcu kapatırız, yeniden işimize devam ederiz' dedim." diye konuştu.

"SEKTÖR DARALDI"

Sadece bu sezon para kazanamadığını öne süren Ilıcalı, "Onun dışında her yıl paramızı kazandık. Sektör daraldı. Ben karamsar değilim. Televizyon güzel bir araç. Her evde bulunması gereken bir araç. Ben bir şey yaptığımda insanlar beğensin istiyorum. Ben insanları, düşüncelerine göre hiç ayırmadım beynimde." diyerek konuşmasını noktaladı.