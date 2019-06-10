Acun Ilıcalı, photoshop kurbanı oldu

Tüm dünyadaki ünlü güzeller, sosyal medyada bir gönderi paylaşmadan önce mutlaka fotoğrafları üzerinde küçük oynamalar yapıyor. Kimi yıldızların photoshopları fark edilmezken kimileri ise dozu biraz fazla kaçıyor.

Bu kez photoshop kurbanı Acun Ilıcalı oldu.

KIRIŞIKLIKLARI YOK OLDU

Seda Sayan ile birlikte selfie yapan Ilıcalı, ünlü şarkıcının uyguladığı filtreler sonucunda makyajlı gibi oldu.

Dudakları küçülen ve kırışıkları neredeyse yok derecede az indirgenen Ilıcalı'nın, yanakları da allık sürülmüş gibi gözüktü.