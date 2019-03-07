Acun Ilıcalı Şeyma'ya yeni ev alacak

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Şeyma Subaşı'nın yaşadığı villayı 50 milyon liraya sattığı iddialarının ortaya atılmasının ardından açıklama yaptı.

PROTOKOL VAR

Acun, yaptıkları protokol gereği Şeyma'ya yeni bir ev alacağını açıkladı. Ilıcalı ayrıca villanın değerinin 100 milyon lira olduğunu ifade etti.

Şeyma Subaşı daha önce bu tarz haberlerle ilgili açıklama yaparak, "Boşanma işlemi gerçekleşince Acun kendi iradesiyle evi satmayı uygun buldu. Ben de zaten evden ayrılacaktım. Çünkü ev gerçekten büyük ve biz evde kızım, bakıcısı ve ben yaşadığımız için orada kalmaya devam etmek uygun değildi benim için de." demişti.