Acun Ilıcalı vergi rekortmenleri listesinde

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, vergi rekortmenleri listesi açıklandı. Listenin ilk iki sırasında yer alan isimler, adının açıklanmasını istemedi.

Listenin 83. sırasında dikkat çeken bir isim var: Ali Acun Ilıcalı.

İŞTE ÖDEDİĞİ TOPLAM VERGİ

6 milyon 722 bin 156 lira vergi ödeyerek vergi şampiyonları listesine giren Ilıcalı, uluslararası yapımcı kimliğiyle biliniyor.

Acun Ilıcalı'nın faaliyet türü, "Bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı vb'lerin faaliyetleri" olarak nitelendirildi.

ACUN'UN MAL VARLIĞI

Geçtiğimiz aylarda mal varlığını açıklayan Acun Ilıcalı, "Uçağım var. Amerika'da, Dominik'te ve Türkiye'de 3 tane sürat teknem var. 12 tane motorum var. 2 tane yatım var. Ben, bir şeyden zevk aldığım için bir şey alan biriyim. Sürat teknesinin üzerinde 20-25 saat durabilirsin. Biz geçen yıl 100 saat durmuşuz. Dün Bodrum'dan Çeşme'ye geldim. 50 dakika sürdü. 140 mile çıktık. Deniz yumuşadı bir an. Yaşayan bilir o anı. Sürate karşı bir zevkim var. Denizde çok kazam yok." ifadelerini kullanmıştı.