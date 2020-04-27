Acun Ilıcalı yüzündeki o şişliğin nedenini açıkladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Kanal D’de yayınlanan 2.Sayfa programına konuştu. Ilıcalı, sorulara içtenlikle yanıt verdi.

Acun Ilıcalı, Dominik’te tüm zamanı Survivor çekimleri için harcadıklarını ve İstanbul’u özlediğini, dönünce ilk olarak kızlarına koşacağını söyledi.

"YILDA EN FAZLA 30 GÜN AYAKKABI GİYERİM"

Programda çorabın kırışması nedeniyle sevmediğini, çorap giymeyi gereksiz gördüğünü anlatan ünlü televizyoncu, yılın en fazla 20-30 gününde ayakkabı giydiğini, diğer tüm zamanlarda terlik giydiğini anlattı.

"300-400 TİŞÖRTÜM VAR"

Acun Ilıcalı, tişört konusunda da genelde siyah rengi tercih ediyor. Ilıcalı, “Tişörtleri bir daha giyebiliyorum. Ama kaç tişörtüm var diye soruyorsanız, tahmin ediyorum 300-400 tişörtüm vardır.” diye konuştu.

"ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM"

Gözünde çıkan iyi huylu kitleyi geçen yıl aldırdığını ve ameliyat olmak durumunda kaldığını anlatan Acun Ilıcalı, operasyonu yapan doktorun da vefat ettiğini anlattı. Estetik yaptırmayı düşünmediğini, daha önce de bu operasyon dışında bir şey yapmadığını anlatan Acun Ilıcalı, estetiğe de karşı birisi olmadığını sözlerine ekledi.

Ilıcalı, “Abartı olmadığı sürece ufak dokunuşlar kadınlarda güzel duruyor. Erkeklerde bazı dostlarımda görüyorum, çok ufak dokunuşlar fena olmuyor. Ben yaptırmadım ama yaptırana da saygım sonsuz.” diye konuştu.