Acun Ilıcalı'dan 65 bin TL'lik düğün hediyesi

Eser Yenenler ile model Berfu Yıldız, dünyaevine girdi.

Çiftin düğününe ünlü yağarken, medya patronu Acun Ilıcalı da bu özel günde Kilyos'taydı.

400 kişilik düğünün öne çıkan manşetleri ise farklı oldu.

ACUN ILICALI'NIN PAHALI HEDİYESİ

Önce düğün dansı sosyal medyayı sallarken, Seda Sayan'ın çektiği fotoğraflardaki filtre gündeme bomba gibi düştü.

Düğünün bir diğer dikkat çeken olayı da Acun Ilıcalı'nın hediyesi oldu.

Çifti mutlu gününde yalnız bırakmayan Acun Ilıcalı, geline 10 bin euro değerindeki bir saat hediye etti.