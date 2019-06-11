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Acun Ilıcalı'dan 65 bin TL'lik düğün hediyesi

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın Kilyos'ta düzenlenen düğününe katılan Acun Ilıcalı, geline 10 bin euro değerinde saat taktı.

Detay Haber | 11.06.2019 - 16:21..
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Eser Yenenler ile model Berfu Yıldız, dünyaevine girdi.

Çiftin düğününe ünlü yağarken, medya patronu Acun Ilıcalı da bu özel günde Kilyos'taydı.

400 kişilik düğünün öne çıkan manşetleri ise farklı oldu.

Acun Ilıcalı'dan 65 bin TL'lik düğün hediyesi

ACUN ILICALI'NIN PAHALI HEDİYESİ

Önce düğün dansı sosyal medyayı sallarken, Seda Sayan'ın çektiği fotoğraflardaki filtre gündeme bomba gibi düştü.

Düğünün bir diğer dikkat çeken olayı da Acun Ilıcalı'nın hediyesi oldu.

Acun Ilıcalı'dan 65 bin TL'lik düğün hediyesi

Çifti mutlu gününde yalnız bırakmayan Acun Ilıcalı, geline 10 bin euro değerindeki bir saat hediye etti.

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