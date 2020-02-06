taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9821
Euro
6.5827
Altın
1553.54
Borsa
122320.77
Gram Altın
298.862
Bitcoin
56975.72

Acun Ilıcalı'nın acı günü

Huzurevi Derneği Başkanı ve Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı'nın eşi Olcay Ilıcalı, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Haber Merkezi | 06.02.2020 - 07:33..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Spor tutkunu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Super Bowl LIV'i yerinde izlemek için Amerika'ya gitti. Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi Çağla Altunkaya ile Süper Bowl'da maç izlerken yakalandı. Ilıcalı'nın bu görüntülerine Tuba Ünsal'dan bir gönderme geldi.

Acun Ilıcalı'nın acı günü

RÜYASINDA ACUN'U GÖRDÜ

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı Instagram'dan bir video paylaşan oyuncu Tuba Ünsal, rüyasında Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'yı gördüğünü söyledi. Ünsal, rüyasını şu sözlerle anlattı: "Dün gece rüyamda Acun Ilıcalı'yı gördüm. Kıs kıs gülüyorum diyorum ki 'Nasıl yakalandın Super Bowl'da diyorum. Ya Tuba sorma ya' falan diyor. Bu kadar. Hikaye bu." ifadelerini kullandı.

Önceki akşam gerçekleştirilen Super Bowl LIV'i yerinde izlemek üzere Amerika'ya giden Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Altunkaya ile görüntülenmişti. Çiftin birlikte olduğu ise sunucu Martha Stewart çektiği selfie ile ortaya çıktı. Acun Ilıcalı ise kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi için henüz bir açıklama yapmadı.

Acun Ilıcalı'nın acı günü

İlginizi Çekebilir
Mesut Özil kesenin ağzını açtı
Arsenal’in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Londra’daki bıçaklı saldırı sonrası güvenlik önlemlerini arttırdı.
Merve Özbey, gıdısını eleştirenlere cevap verdi
Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna sert tepki gösterdi.
Gamze Özçelik'ten ev açıklaması
Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı.
Şener Özbayraklı ve Şilan Makal nişanlandı
Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, oyuncu Şilan Makal ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında düzenlenen törenle nişan yüzüklerini taktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosunda yer aldı
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosunda yer aldı
204
İstanbul Havalimanı'nda kaza sonrası yoğunluk yaşandı
İstanbul Havalimanı'nda kaza sonrası yoğunluk yaşandı
44
Trump, Senato'daki azil soruşturmasında aklandı
Trump, Senato'daki azil soruşturmasında aklandı
88
Kar topu oynayan çocukları yakan madde bulundu
Kar topu oynayan çocukları yakan madde bulundu
31
Pakistan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajları
Pakistan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajları
9
Erdoğan: Acımızın katlandığı bu dönemi de atlatacağız
Erdoğan: Acımızın katlandığı bu dönemi de atlatacağız
25
ABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti
ABD'li ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti
8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir