Acun Ilıcalı'nın test ettiği 7,3 milyon liralık araç

Ünlülerin kullandıkları araçlar her zaman merak konusu olur. Söz konusu kişi Acun Ilıcalı olunca bu merak iki katına çıkıyor.

Medya patronu Ilıcalı, bu günlerde Rolls Royce Cullinan'a biniyor.

"TEST İÇİN VERDİLER"

Bebek'te yabancı misafirleriyle yemekte görüntülenen Acun Ilıcalı, kendisini aracın içinde çeken muhabirlere "Yeni arabası diye yazmayın. Araba benim değil. Marka test sürüşü için 1 haftalık verdi." dedi.

7.3 MİLYON LİRA

Söz konusu aracı Türkiye'de ilk test eden isim olan Doğan Kabak Youtube'taki videosunda aracın değeerinin 7.3 milyon lira olduğunu açıklamıştı.