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Acun Ilıcalı TV8'i sattı iddiası

Yaptığı yarışma programlarıyla başarıya imza atan dünyada birçok ülkeye yarışma ihraç eden Acun Ilıcalı'nın TV8'deki hisselerini sattığı iddiası medya kulislerine bomba gibi düştü.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 17:58..
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Acun Ilıcalı TV8'i sattı iddiası

Türk televizyonculuğunun altın çocuğu Acun Ilıcalı, Acun Medya'da yakaladığı başarının ardından MNG Holding'den TV8 kanalını satın almıştı.

Yeteneksizsiniz Türkiye, Survivor, O Ses Türkiye gibi reyting rekorları kıran birçok programı kendi kanalında yayınlamaya başlayan Ilıcalı için işler istediği gibi gitmedi.

BİR KISMINI ŞAHENK'E SATMIŞTI

Acun Ilıcalı, daha önce 70 milyon dolara satın aldığı kanalın bir kısmını Doğuş Holding'e satmıştı.

Ilıcalı bu satışı yaptıktan sonra da gelir-gider dengesi kurmakta zorlandı ve kanalda zor günler yaşandı.

TV8'İ SATTI İDDİASI

Uzun zamandır TV8'i satacağı konuşlan Acun Ilıcalı'nın sonunda bu satış işlemini gerçekleştirdiği iddiası medya kulislerini hareketlendirdi.

Önce Azerbaycanlıların sahip olduğu Global Medya Group A.Ş ile görüşen Ilıcalı bu görüşmede anlaşma sağlayamadı. Ardından Medical Park ile görüşen medya patronu anlaşmaya vardı.

Acun Ilıcalı TV8'i sattı iddiası

MEDICAL PARK'IN YATIRIMCISI TÜRKVEN

Muharrem Usta'nın kurduğu bünyesinde Medical Park ve Liv Hospital'i bulunduran sağlık şirketine geçtiğimiz yıllarda Türkven isimli Alman şirketi yatırım yaptı.

ACUN MEDYA DEVAM EDECEK

Öte yandan televizyon kanalının satışının ardından Acun Ilıcalı'nın Acun Medya şirketiyle dünyanın birçok ülkesine yarışma programı yapmaya devam edeceği de belirtiliyor.

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