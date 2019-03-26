Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Ilıcalı'dan olan küçük kızı Leyla Ilıcalı'yla söylediği rap şarkı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

KIZIYLA İNGİLİZCE RAP SÖYLEDİ

Özel hayatındaki çalkantılarla magazin gündeminden düşmeyen Acun Ilıcalı bu kez karşımıza görmeye alışık olmadığımız farklı bir tavrıyla ortaya çıktı. Rap şarkı hayranlığını daha önce de sık sık dile getiren ve yaptığı ses yarışmalarıyla dikkat çeken Ilıcalı'nın paylaştığı video büyük beğeni topladı.





'O SES ACUN' DEDİRTTİ

Önceki eşinden olan kızıyla vakit geçiren yapımcı, arabada Leyla'yla birlikte İngilizce rap tarzı müzikle şarkı söylüyor. İkinin akışkan İngilizcesi ve aksanları ise gözden kaçmadı.

Acun kızıyla rap şarkı söyledi VİDEO