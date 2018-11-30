Acun'un ikinci eşi Zeynep Yılmaz'dan Şeyma açıklaması

Pazartesi günü boşanan Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşı çifti, magazin gündemini 1 numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

Boşanma haberlerinin ardından ikilinin adı başka kişilerle anılmış söz konusu taraflardan da yalanlama gelmişti.

ZEYNEP YILMAZ'A ATFEDİLEN SÖZLER

Dün ise Acun Ilıcalı'nın 2. eşi ve iki kızının annesi Zeynep Yılmaz'ın boşanmanın ardından "Yuva yıkanın, yuvası olmaz" dediği iddia edilmişti.

YILMAZ, AÇIKLAMA YAPTI

Bu iddiaların ardından ise Zeynep Yılmaz, Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Yılmaz şunları söyledi: "Sustuğum halde söylediğim iddia edilen cümlelerden, mutluysam gülmemden, üzgünsem somurtmamdan anlamlar çıkarılmasından yoruldum. Acun, çocuklarımın babasıdır. Onun mutlu olması kızlarımız için önemlidir."