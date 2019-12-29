taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9576
Euro
6.6596
Altın
1510.86
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.425
Bitcoin
43054.32

Adak adanan türbe boş çıktı

Batman merkeze bağlı Çayüstü köyünde 'Abuzer Gaffari Türbesi' olarak bilinen, köylülerin gelip adak adadığı yapıda gerçekleştirilen kazılarda kalıntı bulunmadı.

DHA | 29.12.2019 - 09:12..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Batman'ın Çayüstü köyünde bulunan Serkevir Vadisi'nde, sahabe olduğu bilinen Abuzer Gaffari'nin türbesinin, Ilısu Barajı projesinde su altında kalacağından dolayı köy sakinlerce taşınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuldu.

KALINTI BULUNMADI

Aynı zamanda il kültür envanteri olan türbenin taşınması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Türbenin taşınması için 2 gün süren kazı çalışmasında kalıntı bulunmaması, şaşkınlık yarattı.

Adak adanan türbe boş çıktı

"KÖYLÜLER BU DURUMA İNANMAK İSTEMİYOR"

Çayüstü Köyü Muhtarı Mesut Ekinci, köylülerin bu duruma inanmak istemediğini söyledi. Muhtar Ekinci, 100 yıldır bu türbenin ziyaret edildiğini ifade ederek, "Batman'ın hemen hemen tüm köylerinden baharın başlangıcıyla birlikte ziyaret için köylüler türbeye gelip, yüzlerce kurban keserlerdi. O şenlikler görülmeye değerdi. Köylüler, Dicle kıyısındaki bu ziyaretin etrafını kutsal görürlerdi. Herkes hoşgörü içinde ibadetini yapar, ayrılırdı. Def eşliğinde şenlikler yapılırdı. Köylüler bir süre önce bana müracaat edip, türbenin daha yüksek yere çıkmasını istedi. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne türbenin taşınması için başvuruda bulunduk. Başvurumuzun kabul edilmesinin ardından jandarma gözetiminde 7 kişilik arkeologların da içinde bulunduğu bir ekip, türbede kazı çalışması başlattı. 2 gün süren kazılarda, mezarlık alanda hiçbir bulguya rastlanılmayınca biz de adeta donup kaldık. Köylüler bu duruma inanmak istemiyor. Mezarın yeri başka yerdedir diye neredeyse bu kazı çalışmalarını devam ettirmek isteyenler oldu." dedi.

Adak adanan türbe boş çıktı

YÜZLERCE ADAK ADANIYORDU

Köy sakinlerinden Süleyman Ekinci (80), 'Abuzer Gaffari Türbesi'nde her yıl yüzlerce adak adandığını belirterek, kazılarda kalıntı bulunmamasıyla şaşkınlık yaşadıklarını söyledi. Ekinci, "Büyüklerimiz buranın ziyaret olduğunu söylerlerdi. Dua ederdik, kurban keserdik. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz." diye konuştu.

Adak adanan türbe boş çıktı

Adak adanan türbe boş çıktı

Adak adanan türbe boş çıktı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

47
Kahramanmaraş'ta takla atarak yoldan çıkan araç alev aldı

Kahramanmaraş'ta takla atarak yoldan çıkan araç alev aldı

77
12 yaşındaki çocuk ahırda çalışmamak için yalan söyledi

12 yaşındaki çocuk ahırda çalışmamak için yalan söyledi

63
Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

Çin Doğu Türkistan'da asimile politikası izliyor

74
Irak'taki eylemlerde 490 kişi öldü 22 bin kişi yaralandı

Irak'taki eylemlerde 490 kişi öldü 22 bin kişi yaralandı

34
Mehmetçik'ten Mamaklı öğrencilere videolu yanıt

Mehmetçik'ten Mamaklı öğrencilere videolu yanıt

6
İzmir'de bir kuyumcu dükkanında patlama meydana geldi

İzmir'de bir kuyumcu dükkanında patlama meydana geldi

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir