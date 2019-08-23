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Bakan Gül'den Emine Bulut cinayetine ilişkin açıklama

Türkiye'nin gündemine oturan vahşi cinayete ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, caninin hak ettiği cezayı alacağına inancının tam olduğunu söyledi.

AA | 23.08.2019 - 15:35..
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Bakan Gül'den Emine Bulut cinayetine ilişkin açıklama

Kırıkkale'de eski eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut, Türkiye'yi yasa boğdu.

Eski eşini öldüren 43 yaşındaki cani F.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut'la ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den de bir açıklama geldi.

Konunun takipçisi olan Bakan Gül, hukuki sürecin devam ettiğini belirterek caninin hak ettiği cezayı alacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhami Gül, "Vahşice katledilen Emine Bulut’a Allah’tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül'den Emine Bulut cinayetine ilişkin açıklama

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