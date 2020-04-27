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Adalar vapur seferleri kontrollü olarak yapılıyor

Polis ekipleri bugünden itibaren, adalara giriş ve çıkış yapan vatandaşların izin belgesi olup olmadığını kontrol etmeye başladı.

İHA |
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Adalar vapur seferleri kontrollü olarak yapılıyor

Korona önemleri kapsamında Adalar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da adalara giriş ve çıkış kısıtlaması getirileceği duyurulmuştu.

Kısıtlama sonrası bugün sabah saatlerinden itibaren adalara giriş ve çıkışlarında polis ekipleri Bostancı İskelesi'nde vatandaşların izin belgesi olup olmadığını kontrol etti.

İZİN BELGESİ OLMAYANLAR ADALARA GİDEMİYOR

İzin belgesi bulunmayan vatandaşların adalara gidilmeyeceğini söyledi.

Adalara gitmek için yola çıkan bir vatandaş ise”Devletimizin ve sağlık bakanlığımızın bize ön görmüş olduğu bütün şartlara kurallara uyuyoruz sosyal mesafeye de uyuyoruz” diye konuştu.

Adalar vapur seferleri kontrollü olarak yapılıyor

Adalar vapur seferleri kontrollü olarak yapılıyor

Adalar vapur seferleri kontrollü olarak yapılıyor

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