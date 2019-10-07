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Adalar'da faytoncular dumansız araç uygulamasına takıldı

Faytonlara yönelik yapılan dumansız hava uygulamasında, fayton sürücülerine ve yolculara ceza kesildi.

İHA | 07.10.2019 - 15:25..
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Büyükada Çınar Caddesi üzerinde, seyir halindeki faytonları durduran ekipleri, uygulama kapsamında denetimlerde bulundu.

4 FAYTON SÜRÜCÜSÜ VE 2 YOLCU YAKALANDI

Durdurulan fayton kullanıcısı ve yolculara, araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulunan ekipler, fayton içinde sigara içtiği belirlenen 4 fayton sürücüsü ile 2 yolcuya ceza kesti.

TOPLAM BİN 388 LİRA CEZA KESİLDİ

Kabahatlar Kanunu'nun 39’uncu maddesi uyarınca yolculara 153 lira, 2 fayton sürücüsüne Karayolları Kanununun 47’ince maddesi uyarınca ‘Personelin uyarı ve ikazlarına uymamaktan’ 235 lira olmak üzere toplam bin 388 lira idari para cezası verildi.

Adalar’da 'dumansız hava sahası' denetimleri VİDEO

Adalar'da faytoncular dumansız araç uygulamasına takıldı

Adalar'da faytoncular dumansız araç uygulamasına takıldı

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