Adalar'da faytoncular dumansız araç uygulamasına takıldı

Büyükada Çınar Caddesi üzerinde, seyir halindeki faytonları durduran ekipleri, uygulama kapsamında denetimlerde bulundu.
4 FAYTON SÜRÜCÜSÜ VE 2 YOLCU YAKALANDI
Durdurulan fayton kullanıcısı ve yolculara, araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulunan ekipler, fayton içinde sigara içtiği belirlenen 4 fayton sürücüsü ile 2 yolcuya ceza kesti.
TOPLAM BİN 388 LİRA CEZA KESİLDİ
Kabahatlar Kanunu'nun 39’uncu maddesi uyarınca yolculara 153 lira, 2 fayton sürücüsüne Karayolları Kanununun 47’ince maddesi uyarınca ‘Personelin uyarı ve ikazlarına uymamaktan’ 235 lira olmak üzere toplam bin 388 lira idari para cezası verildi.
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