Adalar'da faytoncular dumansız araç uygulamasına takıldı

YHT'lerde en çok 'kimlik kartı' unutuldu

1 Erzurum'da tarihi medrese içerisinde klima Her bir odanın içerisine tarihi duvarlara monte edilmiş 30’a yakın klima, ziyaretçiler tarafından tepkiyle karşılandı.

2 Sultangazi'de güpegündüz gasp Sultangazi'de 3 suçlunun güpegündüz sokak ortasında kimseye aldırmadan yaptığı gasplar, güvenlik kameralarına yansıdı.

3 YHT'lerde unutulan eşya sayısı artıyor Bu yılın 9 ayında başta nüfus cüzdanı olmak üzere gözlük, kredi kartı, cüzdan, tablo ve stor perde gibi birçok eşyayı trenlerde unuttu.

4 Doğu Perinçek: Kandil'in sonu geldi Fırat'ın doğusuna yapılacak olası operasyon için konuşan Perinçek, "PKK, YPG, PYD ve SDG'nin kökünün kurutulması ve Kandil'e beyaz bayrak çektirileceğini" söyledi

5 Suriye sınırında patlama Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde patlama meydana geldi.

6 ABD, DEAŞ'lı teröristlerden Türkiye'yi sorumlu tutacak Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon öncesi bölgeyi terk eden Amerika, 10 bin DEAŞ'lı teröristin sorumluluğunu da Türkiye'ye yıktı.