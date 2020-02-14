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Adalar'daki elektrikli taşıma işini İETT yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Adalar'da atlı faytonların yerine geçecek olan elektrikli taşıma işini İETT'nin yapmasına karar verdi.

AA | 14.02.2020 - 01:04..
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Adalar'da uzun bir süre tartışmalara sebep olan atlı faytonlar, ruam hastalığı sonrası kaldırılmıştı.

Atlı faytonlar yerine Adalar'da elektrikli taşıma araçlarının kullanacağı duyurulmuştu.

İSTANBUL OTOBÜS İŞLETMLERİ'NE VERİLMESİ TALEP EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan İBB Meclisi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün "Adalar'da elektrikli araçlarla taşımacılık yapılması" hakkındaki talebini ele aldı.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, UKOME kararı çerçevesinde Adalar'da elektrikli araçlarla taşıma işinin araç başına yıllık bin 250 lira bedelle İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'ye verilmesini talep etti.

TAŞIMA İŞİ İETT'YE VERİLDİ

Hukuk-Ulaşım ve Trafik Komisyonları müşterek raporunda ise elektrikli taşımacılığın İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ'ye devri talebini reddedilerek, işin İstanbul Elektrikli Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) tarafından yapılmasının uygun olduğu belirtildi.

Mecliste yapılan oylamada komisyon kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Adalar'daki elektrikli taşıma işini İETT yapacak

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