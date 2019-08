Adalar'daki ulaşım sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler getirmek için “Adalar Ulaşım Çalıştayı” düzenlendi.

Büyükada’da toplanan çalıştayda, Adalar halkının ve ziyaretçilerinin problemleri masaya yatırıldı.

Çalıştayda hayvan hakları savunucuları faytonların kaldırılmasını savunurken, faytoncular ise durumlarının iyileştirilmesini dile getirdi.

Adalar'daki faytoncular akülü araçlara karşı VİDEO

"DERHAL AKÜLÜ ARAÇLAR KALDIRILMALI"

İstanbul Arabacılar ve Motorsuz Kara Nakil Vasıtaları Esnaf Odası Başkanı Hıdır Önal, “Bizim talebimiz şu olacak. Bugün bu çalıştayda tamamen gayri yasal olan akülü araçların burada tartışma konusu olmayı yanlış buluyorum. Birinci öncelikli tamamen derhal akülü araçların toplatılması lazım. İkinci talebimiz Büyükada'da 227 tane, Heybeliada'da 30 tane, Burgazadası’nda 21 tane faytonumuz var. Yaşam alanları olarak hiçbirinin durumu diğerinden farklı değil. O nedenle Büyükada’da 86 tane ahıra ihtiyacımız var. Heybeli’de 30, Burgaz’da 21 tane ahıra ihtiyacımız var. Bir at hastanesinin olması lazım. Hastane Avcılar’da. At ambulansının olması lazım ve 7/24 veterinerlik hizmeti olması lazım. Biz şu an her faytona 6 tane at koşuyoruz. Doğal olmayan her şeyin yolu kesilmiş olacak. Adalar nefes almış olacak. Akülü araçları toplatılmak kaydı ile. Adalar’da fayton yok edilirse Adalar ile Suadiye’nin, Bostancı’nın bir farkı olmayacak.” şeklinde konuştu.