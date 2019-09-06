Adalet Bakanı: 82 milyonun yargı reform belgesidir

Adaet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Yargı reformuna ilişkin konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "AK Parti'nin, Adalet Bakanlığı'nın reform belgesi değildir. Türk milletinin, 82 milyonun yargı reform belgesidir. Eleştirileri hem parlamento dikkate alacak hem uygulamalar gerektiren konularda, bizler de reform belgemizin takibini yapacağız. Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık. İnsan hakları konusunda ayrıca bir çalışma, Bakanlık öncülüğünde yapacağız. Kamunun kamuyla ya da kamunun vatandaşla anlaşmazlığını sulh yoluyla çözeceğiz. Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun da bu dönemde hayata geçmesini arzu ediyoruz." dedi.

DİYARBAKIRLI AİLELERE: BU ÇIĞLIK ASLA KESİLEMEYECEKTİR

Diyarbakır'daki bazı ailelerin çocuklarının kaçırılmasından dolayı yaptıkları eylemi de değerlendiren Bakan Gül, "Diyarbakır'daki annelerin sesini ortadan kaldıramazsınız. Bu çığlık asla kesilemeyecektir. Onların dağa değil, okula gitmesi için ne türlü desteği yapacağız." diye konuştu.

125 MİLYONLUK TASARRUF

Bakan Gül, son olarak elektronik tebligat sayısının 10 milyonu geçtiğini ve 125 milyon lira tasarruf edildiğini söyledi.