Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Yanlış yapanın takipçisiyiz

TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, milletvekillerine sunum yaptı.

Bakan Gül, “1 Ocak 2019 tarihinden bugüne kadar uzlaştırma görüşmelerine geçilen 237 bin 680 dosyadan 199 bin 194’ü, yani yaklaşık yüzde 84’ü uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Sadece 2019 yılı için hesapladığımızda bu rakamlar, 300 Asliye Ceza Mahkemesinin bakacağı dosyanın uzlaştırma kapsamında çözüldüğü anlamına gelmektedir. 1 Ocak 2019’da Elektronik tebligat uygulamasını başlatarak yargı süreçlerinde önemli bir hız ve tasarruf sağladık. Uygulama sadece tebligat işlemlerini hızlandırmamış, aynı zamanda tebligatların fiilen muhatabına ulaşmamasından kaynaklanan hukuki sorunları da ortadan kaldırmıştır. Elektronik tebligat büyük bir kaynak tasarrufuna da imkân sağlamıştır. Yeni sistemle 14 milyondan fazla e-tebligat gönderimi yapılmıştır. Ayrıca 512 bin ton kâğıt tasarrufu sağlayan çevreci uygulama sayesinde 8 bin 714 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır” ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUN HER KESİMİNE KULAK VERDİK"

Yargı Reform strateji Belgesi’nin katılımcı bir yaklaşımla hazırlandığını kaydeden Bakan Gül, “Toplumun her kesimine kulak verdik, bütün görüş ve önerilere açık olduk. Reform Belgemize yapılacak her türlü katkıya, öneriye halen de açığız. Zira reform süreci; statik değildir, dinamik bir süreçtir. Gelişmeye, revizyona, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni stratejilere her zaman açıktır. Çünkü reform belgemiz, Türkiye’nin belgesidir, milletin belgesidir. Çalışmalarımız, vatandaşlarımızın talepleri ve ülkemizin ihtiyaçları, demokrasimizin ve insan haklarının daha da geliştirilmesi ekseninde odaklanmaktadır. Ulaşmak istediğimiz hedef, adil kararların makul sürede verilebilmesini sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için ülke olarak vakit kaybına tahammülümüz yoktur. Yargı Reformu sürecini, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin siz değerli üyeleri ile birlikte başarıyla yürüteceğimize inancımız tamdır. Yargı Reform Strateji belgemiz doğrultusunda mevzuatta ilk somut adımı Birinci Yargı Paketiyle attık. Yüce Meclisin takdir ve iradesiyle yasalaşan bu paketle, gerek hak ve özgürlükler gerekse adalet sisteminin işleyişine ilişkin çok önemli ve pozitif değişiklikler gerçekleşti” şeklinde konuştu.

"ABD, FETÖ'NÜN İADESİNDE ÇİFTE STANDART UYGULUYOR"

FETÖ ile mücadelenin Türkiye’nin huzurunun, milletin hukukunun, vatandaşın hakkı için olduğu kadar, yargının saygınlık ve bağımsızlığı için de hayati derecede önemli olduğuna işaret eden Gül, “FETÖ ile mücadele, 251 şehidimizin, 2 bin 193 gazimizin ve aziz milletimizin bütün kurumlarımıza ve Yargıya emanetidir. Lekelenmeme hakkını ceza muhakemesi sistemimize ilk defa getiren bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne toplam 257 bin 419 ihbar dosyası açılmış, bu dosyalardan 152 bininde soyut iddia gerekçesiyle hiç soruşturma açılmadan, vatandaşın şüpheli olarak hiç ifadesi alınmadan ‘soruşturma yapılmasına yer olmadığına’ karar verilmiş. Yine 2019 içerisinde gelen toplam 162 bin 622 ihbar dosyasında 109 bin ihbarın lekelenmeme hakkı kapsamında soruşturmaya konu edilmediğini görüyoruz. FETÖ elebaşının iadesi konusunda ABD makamları büyük bir çifte standart uygulamaktadır. Bazı ülkelerin terörle mücadeledeki politik seçiciliğini, senin terörün benim terörüm yaklaşımını şiddetle kınıyorum. Bu durumun uluslararası hukukta da, terörle etkin mücadelede de yeri yoktur. Biz Türkiye olarak, FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ gibi bütün terör örgütlerine karşı eş zamanlı olarak mücadele ediyoruz. Her türlü teröre karşı samimi işbirliğine de her zaman hazırız. Çünkü bu sorun insanlık sorunudur, terör insanlığın ortak düşmanıdır. Ama bakıyorsunuz, bütün taleplerimize rağmen 15 Temmuz gecesinin eli kanlı faillerini bile kırmızı bültenle aramaya dahil etmiyorlar” diye konuştu.

"YANLIŞ YAPAN KİM VARSA SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ"

Bakanlar milletvekillerinin soruları cevapladı. Gül, FETÖ borsası iddialarına yönelik, “Nerede olursa olsun FETÖ ile mücadelede Türk yargısına böylesi bir konuda böyle bir töhmeti kabul etmemiz mümkün değil. Ama bu konularla ilgili kimin hangi iddiası varsa, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Adliye’nin içindedir. Hakimler Savcılar Kurulu buradadır. Bende HSK Başkanı olarak söylüyorum; Her kim ister avukat ister hakim ister grup FETÖ ile mücadele eden ve milletin yargısı olan bu yargıya kimse leke düşüremez. Yanlış yapan kim varsa sonuna kadar takipçisi olacağız. Kimin elinde hangi belge varsa, genel ifadelerle yargıya leke sürecek şekilde değil, somut bilgiyle kim yapıyorsa, hangi avukat yapıyorsa, bu konuda yargıya müracaat etmesi halinde milletimiz adına sonuna kadar takipçisi olacağımızı Yüce meclisin huzurunda bizzat söylüyorum” dedi.

Gül, “Yargı hiçbir grubun yargısı değildir. Geçmişte olduğu gibi vesayetçilere selam duran, brifingte esas selamına geçip, cübbesini ilikleyen yargılara izin vermediğimiz gibi FETÖ’cülerle sonuna kadar mücadele ettik. Bir daha bu ülkeyi hiçbir grubun, çetenin, oluşumun eline terk etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak ise, e faturaya ilişkin soruyu, “E fatura sistemi tamamen kayıt içine geçiş hususuyla alakalı. 5 bin lira ve üzeri noktasında tüm meslek gruplarını kapsayacak şekilde sürecin başlangıcından itibaren planlanmıştır” şeklinde cevapladı.