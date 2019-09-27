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Adalet Bakanı Gül: Dumanla bile haberleşseler bulacağız

Bakan Gül, "FETÖ'nün kripto elemanları ByLock değil ankesör dumanla bile haberleşseler, onları bulup çıkaracağız" diye konuştu.

AA | 27.09.2019 - 12:04..
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'de Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katılarak, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül: Dumanla bile haberleşseler bulacağız

"DUMANLA BİLE HABERLEŞSELER ONLARI BULACAĞIZ"

Gül, "FETÖ'nün kripto elemanları hangi kılığa girerlerse girsinler, hangi boya küpünden çıkarsa çıksınlar, değil ByLock, değil ankesör dumanla bile haberleşseler onları bulup çıkaracağız, yine Türk yargısı bu temizleme hareketini başarıyla sürdürecektir." diye konuştu.

"SÜTE SU KATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İnanıyoruz ki Türk yargısı da kendi içerisinde süte su katanlara asla izin vermeyecek, bu konuyu hep beraber gözümüz gibi koruyarak süte su katılmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Adalet Bakanı Gül: Dumanla bile haberleşseler bulacağız

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Bakan Gül, "Türk yargısı, FETÖ mücadelesinin en ön safında pozlar verip FETÖ'cü yöntem ve üslupla bu mücadeleyi sulandıran, rant devşirmeye çalışan çıkar odaklarının da çok iyi farkındadır. Bunlarla da mücadeleyi sürdüreceğiz, bundan da kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül: Dumanla bile haberleşseler bulacağız

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