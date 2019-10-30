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Adalet Bakanı Gül: Yargının ideolojisi adalettir

Yeni yargı paketi ile ilgili konuşan Bakan Gül, "Yargı herkesin yargısıdır. Yargının ideolojisi olmaz. Tek ideolojisi vardır o da adalettir" dedi.

DHA | 30.10.2019 - 12:02..
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Ankara Yeni Adalet Sarayı Yapım Projesi Protokol İmza Töreni”nde konuştu.

"AYNAYA BAKSINLAR"

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen “Ermeni Soykırımı’nı tanıyan yasa tasarısı”na tepki gösteren Bakan Gül, “Tarihimizde soykırım yok, aynaya baksınlar.” dedi.

Adalet Bakanı Gül: Yargının ideolojisi olmaz İZLE

“YARGI HERKESİN YARGISIDIR”

Yargı paketi reformu ile ilgili de konuşan Bakan Gül, “Hukuk devletini bu mücadele ile koruyacağız. Demokrasiyi, insan onurunu, hak ve özgürlükleri bu sayede himaye edeceğiz. Yargı mensubu, her kararını millet adına verir. Yargı herkesin yargısıdır. Yargının ideolojisi olmaz. Tek ideolojisi vardır o da adalettir. Yargı Reformu Strateji Belgesi önemli bir yol haritası, adım adım hayata geçiyor. Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz. Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır.” dedi.

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