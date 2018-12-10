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Adalet Bakanı Gül'den Danıştay'ın başörtüsü mütalaasına tepki

Danıştay savcısının skandal başörtüsü mütalaasını yorumlayan Bakan Gül, "İnsanların kafasındaki örtüyle uğraşan zihniyet gerici bir zihniyettir" dedi.

İHA | 10.12.2018 - 11:44..
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Katıldığı bir program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e, Danıştay 2. Dairesi'nin TSK'da kadın personele başörtüsü serbestisi getiren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması talebini reddetmesi soruldu.

Gül, davaya ilişkin yargılamanın devam ettiğini belirterek, savcının düşüncesinin iptali yönünde olduğunu, ancak Danıştay 2. Dairesi'nin reddi yönünde karar verdiğini ve işlemi hukuka uygun bulduğunu söyledi.

"GERİCİLİK GERİDE KALDI"

Gül, "Bu dava devam etmektedir ama farklı kararları da var, red olmuş dosyalar da var. Bu konuda Danıştay'ın yaklaşımı genel olarak özgürlükçü bir yaklaşımdır. 2019'a girdiğimiz bu zamanda hala insanların kafasındaki örtüyle, hala insanları ideolojisiyle, düşüncesiyle, yaşam tarzı ile uğraşan zihniyet gerici bir zihniyettir. Gericilik geride kaldı, Türkiye artık çağdaş, ileriye, insan haklarına, daha özgürlükçü bir yaklaşıma doğru önemli mesafeler elde etmiş bir ülkedir. Hukukun tüm mekanizmaları başörtüsünü bir özgürlük olarak görmekte ve başörtüsüne karşı yapılan saldırıları da hukuk dışı olarak görmektedir. Artık Türkiye geriye değil ileriye bakacak. Danıştay da bu görüşe itibar etmemiştir" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Gül'den Danıştay'ın başörtüsü mütalaasına tepki

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