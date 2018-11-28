Adalet Bakanı Gül'den İngiltere'ye Akın İpek tepkisi

1Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları
İstanbul Fatih'te aracını ehliyetsiz kullanan bir kadın öğretmen, Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin uygulamasına takıldı. Aracı trafikten men edilen kadın çığlık attı.
2Ahmet Türk adaylığa açık kapı bıraktı
Görevde olduğu dönemde Kandil'den gelen talimatları yerine getiren Ahmet Türk, partisinden teklif gelmesi durumunda yeniden aday olacağını söyledi.
3Gebze'de viyadük çöktü
30 metre yükseklikteki viyadük, yeni blok montajı sırasında takılan parçaların ağırlığını kaldıramadı. Viyadükte çökme meydana geldi, bloğun üzerindeki 5 işçi enkaz altında kaldı.
6Akdeniz'de enerji fırsatçılığı
Akdeniz'de enerji konusundaki seslerin yükselmesi, bölgede uluslararası bir rant isteminin oluşmasına neden oldu. Konunun oldukça dışında olan devletler bile, emperyal tavırlarla üs alma peşine düştü.