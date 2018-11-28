Adalet Bakanı Gül'den İngiltere'ye Akın İpek tepkisi

İstanbul Fatih'te aracını ehliyetsiz kullanan bir kadın öğretmen, Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin uygulamasına takıldı. Aracı trafikten men edilen kadın çığlık attı.

Görevde olduğu dönemde Kandil'den gelen talimatları yerine getiren Ahmet Türk, partisinden teklif gelmesi durumunda yeniden aday olacağını söyledi.

Akdeniz'de enerji konusundaki seslerin yükselmesi, bölgede uluslararası bir rant isteminin oluşmasına neden oldu. Konunun oldukça dışında olan devletler bile, emperyal tavırlarla üs alma peşine düştü.

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Hayatını kurtaran doktorla 20 yıl sonra tanıştı

Görme engelli genç, henüz bebekken riskli bir operasyonla kendisini hayata döndüren ve sosyal medya yoluyla ulaştığı doktorla bir araya gelerek, teşekkür etti.