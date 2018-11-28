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Adalet Bakanı Gül'den İngiltere'ye Akın İpek tepkisi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: İade talebimizin reddi kabul edilemez.

Haber Merkezi | 28.11.2018 - 15:47..
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Adalet Bakanı Gül'den İngiltere'ye Akın İpek tepkisi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: İade talebimizin reddi kabul edilemez.

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