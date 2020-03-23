taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6009
Euro
7.0493
Altın
1493.37
Borsa
83517.28
Gram Altın
316.655
Bitcoin
39660.54

Adalet Bakanı Gül, yargıdaki virüs tedbirlerini açıkladı

Mahkemelerde koronavirüs önlemleri kapsamında Adalet Bakanı Gül, açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 13:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Adalet Bakanı Gül, yargıdaki virüs tedbirlerini açıkladı

Adalet Bakanı Gül, yargıdaki virüs tedbirlerini açıkladı

Mahkemelerde koronavirüs önlemleri kapsamında Adalet Bakanı Gül, açıklamalarda bulundu...

Bakan Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar...

"En ufak belirtide cezaevlerindekiler hastaneye gönderiliyor. Şu anda pozitif vaka yok. Görüşe gelen avukatlarda da önlemler alındı. Görüşme hakları saklı tutulacak. Durum düzeldiğinde hakları verilecek. Telefon görüşme süreleri uzatıldı. Adliyelerde de teyakkuzlar sürüyor. Davalar UYAP üzerinden bildiriliyor. Haciz işlemleri 30 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanımızın isteği ile ertelendi."

"Tutuklu ve acele işler dışında esnek çalışma başlatıldı. Tedbirlere hep birlikte uyacağız. Adliye işlemleri durdurulmadı. Genelgelerin uyulması adına tedbirler alındı. Bu çerçevede nöbet usulü ile işlemler devam edecek."

"İcra işlemlerinin durdurulması ile ilgili ortaya çıkan sorunlarla ilgili açıklama yine yapılacaktır. Özellikle Türkiye Noterler Birliği ile ilgili çalışmamızda, bugün itibarıyla noterliklerde bir gün tek, bir gün çift noter çalışacak. Nöbetleşe çalışılacak. Vatandaşlarımıza çağrımdır. Acil değilse lütfen gitmeyin. Tüm tedbirimizin kapsamı, genişlemesi ya da azaltılması Bilim Kurulu önerisine göre duyurulacaktır."

AYRINTILAR GELECEK...

İlginizi Çekebilir
Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonunda 12 kişi yakalandı
Polis ekiplerince düzenlenen terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan 12 kişiden 1'i tutuklandı.
Diyanet'ten korona için yatsı ezanı sonrası dua etkinliği
Korona salgınının bir an önce son bulması için Diyanet, yatsı ezanı sonrası camilerde dua edileceğini duyurdu
Siirt'te 9 nüfuslu aile yaşam mücadelesi veriyor
Tek odalı evde 7 çocuğu ve işsiz kocasıyla beraber yaşayan kadın, yetkililerden yardım istiyor.
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 61 gözaltı
Jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında, uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
93
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
367
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
498
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
167
Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada
Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada
139
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
267
Almanya'da 2 kişiden fazla insanın toplanması yasaklandı
Almanya'da 2 kişiden fazla insanın toplanması yasaklandı
84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir