Adalet Bakanı Gül, yargıdaki virüs tedbirlerini açıkladı

Mahkemelerde koronavirüs önlemleri kapsamında Adalet Bakanı Gül, açıklamalarda bulundu...

Bakan Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar...

"En ufak belirtide cezaevlerindekiler hastaneye gönderiliyor. Şu anda pozitif vaka yok. Görüşe gelen avukatlarda da önlemler alındı. Görüşme hakları saklı tutulacak. Durum düzeldiğinde hakları verilecek. Telefon görüşme süreleri uzatıldı. Adliyelerde de teyakkuzlar sürüyor. Davalar UYAP üzerinden bildiriliyor. Haciz işlemleri 30 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanımızın isteği ile ertelendi."

"Tutuklu ve acele işler dışında esnek çalışma başlatıldı. Tedbirlere hep birlikte uyacağız. Adliye işlemleri durdurulmadı. Genelgelerin uyulması adına tedbirler alındı. Bu çerçevede nöbet usulü ile işlemler devam edecek."

"İcra işlemlerinin durdurulması ile ilgili ortaya çıkan sorunlarla ilgili açıklama yine yapılacaktır. Özellikle Türkiye Noterler Birliği ile ilgili çalışmamızda, bugün itibarıyla noterliklerde bir gün tek, bir gün çift noter çalışacak. Nöbetleşe çalışılacak. Vatandaşlarımıza çağrımdır. Acil değilse lütfen gitmeyin. Tüm tedbirimizin kapsamı, genişlemesi ya da azaltılması Bilim Kurulu önerisine göre duyurulacaktır."



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